Согласно Стратегии развития спортивной медицины в РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года, утверждённой распоряжением правительства России, ожидается, что к 2036 году не менее 350 тысяч спортсменов сборных команд будут охвачены едиными программами углублённых медицинских обследований.