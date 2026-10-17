Согласно Стратегии развития спортивной медицины в РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года, утверждённой распоряжением правительства России, ожидается, что к 2036 году не менее 350 тысяч спортсменов сборных команд будут охвачены едиными программами углублённых медицинских обследований.
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