Zab.ru
Главное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zab.ru

270 подписчиков

Учителя в Забайкалье получают почти вдвое больше, чем в среднем по стране

Учителя в Забайкалье получают почти вдвое больше, чем в среднем по стране

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил в своём канале в мессенджере «МАКС» о резком росте зарплат педагогических работников региона: средняя зарплата учителя достигла порядка 77 тысяч рублей, поднявшись с 43,8 тысячи в 2023 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии