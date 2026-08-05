Учителя в Забайкалье получают почти вдвое больше, чем в среднем по стране

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил в своём канале в мессенджере «МАКС» о резком росте зарплат педагогических работников региона: средняя зарплата учителя достигла порядка 77 тысяч рублей, поднявшись с 43,8 тысячи в 2023 году.