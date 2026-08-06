В Тверской области поврежден склад Wildberries, в Ярославской — сгорел частный дом

В Ярославле перекрыт Московский проспект, там ведется ликвидация обломков БПЛАВ Тверской области при падении обломков беспилотника поврежден фасад логистического комплекса Wildberries, пострадавших нет, сообщил губернатор Виталий Королев.
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