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Daily Storm

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В Тверской области поврежден склад Wildberries, в Ярославской — сгорел частный дом

В Тверской области поврежден склад Wildberries, в Ярославской — сгорел частный дом

В Ярославле перекрыт Московский проспект, там ведется ликвидация обломков БПЛАВ Тверской области при падении обломков беспилотника поврежден фасад логистического комплекса Wildberries, пострадавших нет, сообщил губернатор Виталий Королев.

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