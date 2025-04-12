Вертолеты ВКС РФ поразили замаскированную бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) ликвидировала бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), замаскированную в лесистой местности приграничного района Курской области.
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