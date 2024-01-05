В Белом доме без оптимизма смотрят на возможность шатдауна

Известия/Алексей Агарышев Глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг заявила, что у нее отсутствует оптимизм относительно возможности США избежать частичной приостановки финансирования работы федерального правительства.
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