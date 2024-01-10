Медсестра из Мельбурна похудела на 42 кг после того, как увидела свое фото в Facebook

Как-то раз 29-летняя медсестра Харши Суравеера, живущая в Мельбурне, увидела себя на фотографии с подругой, которую та опубликовала в Facebook, и поняла, что пришел наконец тот день, когда надо что-то менять.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии