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Местные органы власти Китая приняли меры по стабилизации внешней торговли

Местные органы власти Китая приняли меры по стабилизации внешней торговли

Ввели меры по стабилизации внешней торговли и увеличению доли экспорта на развивающиеся рынки многие местные органы власти Китая, сообщает 15 апреля издание Yicai Согласно плану, опубликованному вчера пятым по величине городом-экспортером Китая, Дунгуань будет стимулировать предприятия к участию в более чем 200 зарубежных ключевых выставках в год, включая более 100 выставок на развивающихся рынках.

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