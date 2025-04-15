Местные органы власти Китая приняли меры по стабилизации внешней торговли

Ввели меры по стабилизации внешней торговли и увеличению доли экспорта на развивающиеся рынки многие местные органы власти Китая, сообщает 15 апреля издание Yicai Согласно плану, опубликованному вчера пятым по величине городом-экспортером Китая, Дунгуань будет стимулировать предприятия к участию в более чем 200 зарубежных ключевых выставках в год, включая более 100 выставок на развивающихся рынках.