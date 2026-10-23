Женщина, последней видевшая семью Усольцевых перед походом в Кутурчинское Белогорье, сообщила, что 28 сентября 2025 года не слышала в этом районе ни выстрелов, ни криков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- AB Россиянин выиграл...
- ОК Пенсионер выиграл...
- К Россиянка дважды ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым