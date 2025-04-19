В Архангельске травить крыс будут в конце мая

С началом весны количество жалоб на появление крыс во дворах и у контейнерных площадок увеличилось.Как сообщали в администрации Архангельска, есть вероятность, что это связано с относительно теплой зимой.
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