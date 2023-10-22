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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани прошёл третий общегородской субботник

В Рязани прошёл третий общегородской субботник

21 октября сотрудники мэрии и активные рязанцы убирали улицы Орсовская, Забайкальская, Верхний городской парк, сквер Керамзавода, сквер имени академика Уткина, Шереметьевский проезд, парк Морской Славы, сквер Быстрец.

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