В Рязани прошёл третий общегородской субботник

21 октября сотрудники мэрии и активные рязанцы убирали улицы Орсовская, Забайкальская, Верхний городской парк, сквер Керамзавода, сквер имени академика Уткина, Шереметьевский проезд, парк Морской Славы, сквер Быстрец.
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