Россия уже сделала ход конём: диктовать условия будем мы. Военный эксперт Царьграда Алексей Анпилогов пояснил, в чём преимущество Росатома перед западными компаниями и почему Турция заявила, что поручит строительство второй и третьей АЭС русским.