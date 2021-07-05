«Ковид» в Израиле: число «ковидников» продолжает увеличиваться

За вчерашний день, воскресенье, 4 июля, в Израиле выявлено 343 новых случая заражения «ковидом». По сравнению с показателями прошлой недели увеличилась и доля положительных тестов на коронавирус — с 0,4 до 0,7%.
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