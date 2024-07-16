Reuters: США обеспокоены тем, что РФ передаст данные о западном оружие КНР

Письмо с призывом раскрыть информацию о том, делилась ли Россия с Китаем информацией о том, как эффективно противостоять современным западным системам вооружения, направил в Белый дом двухпартийный комитет Конгресса США, 15 июля сообщает агентство Reuters.
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