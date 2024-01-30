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"Кто-то хочет поставить нас на колени"

"Кто-то хочет поставить нас на колени"

Немцы запаниковали, узнав, что вслед за русским газом, "испарился" и американский СПГ На Западе решили провернуть с немцами ту же мошенническую схему, что и с двумя другими странами ЕС.

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Комментарии
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Natalia Ivanova
Да нет они не недоумки - Германия целенапрвленно спонсирует Украину и поставляет оружие хохложопым для убийства русских.
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12 час.
Эдуард Александров
она в известной позе уже давно стоит
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12 час.
Балу -
Да не нужен немцам российский газ!... Они сами так сказали... А у нас уже давно имеются более адекватные покупатели... Так что пускай готовят пашни под грох...
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1 час.

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