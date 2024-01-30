"Кто-то хочет поставить нас на колени"

Да нет они не недоумки - Германия целенапрвленно спонсирует Украину и поставляет оружие хохложопым для убийства русских.

Балу -

Да не нужен немцам российский газ!... Они сами так сказали... А у нас уже давно имеются более адекватные покупатели... Так что пускай готовят пашни под грох...