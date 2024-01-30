Немцы запаниковали, узнав, что вслед за русским газом, "испарился" и американский СПГ На Западе решили провернуть с немцами ту же мошенническую схему, что и с двумя другими странами ЕС.
"Кто-то хочет поставить нас на колени"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalia Ivanova
Да нет они не недоумки - Германия целенапрвленно спонсирует Украину и поставляет оружие хохложопым для убийства русских.
Ответить
12 час.
Эдуард Александров
она в известной позе уже давно стоит
Ответить
12 час.
Балу -
Да не нужен немцам российский газ!... Они сами так сказали... А у нас уже давно имеются более адекватные покупатели... Так что пускай готовят пашни под грох...
Ответить
1 час.
Свежие комментарии