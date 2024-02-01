Зеленский назвал решение Евросовета выделить Киеву 50 млрд. евро «сигналом через Атлантику»

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в четверг, 1 февраля, заявил, что решение Евросовета о поддержке Украины является сигналом «через Атлантику», то есть для США, – сообщают украинские СМИ.
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