Старые скелетные стволовые клетки мешают восстановлению кости и способствуют «воспалительному старению»

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature, ученые из Стэнфордского университета (Stanford University) обнаружили, что изменения в стареющих скелетных стволовых клетках могут быть основной причиной плохого восстановления переломов, остеопороза и различных заболеваний крови, а также общего воспаления и старения (иногда называемого «воспалительным старением») клеток и систем всего организма.