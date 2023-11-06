Мост через реку Жигалка в Тамбове планируют отремонтировать

По улице Андреевской в Тамбове планируют реконструировать мост через реку Жигалка. На проведение инженерных изысканий и подготовку проекта реконструкции «водопропускного сооружения» в городском бюджете предусмотрено 4,9 миллиона рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии