Шпаргалка по огурцам

Проблемы и причины:Избыток пустоцветов – посев семенами первого года, загущенность, излишняя влажность почвы;Задержка в цветении – недостаток фосфора;Опадение цветков и завязей – неопыление (холодная погода, отсутствие насекомых-опылителей);Подсыхание завязей с опадением – недостаток пищи, высокая загрузка завязями, резкие колебания температуры и влажности воздуха;Прекращение роста - низкая температура почвы, засоленность грунта, слабая рассада, высокая нагрузка завязями;Растрескивание стебля в нижней части – вытянутая рассада, сильные суточные колебания температуры;Пожелтение нижних листьев раньше времени – сильное затенение с падением фотосинтетической деятельности, густота посадки, недостаток азота;Подвядание листьев днем – слабая корневая система, прикорневые гнили, низкая температура почвы, полив холодной водой, засоление грунта;Лист темно-зеленый, ломкий, жесткий – избыток нитратного азота, общий избыток минеральных удобрений и навоза;Вытягивание междоузлий – повышенная ночная температура;Искривление плодов – недоопыление в жаркую и сухую погоду;Увеличение количества нестандартных плодов – редкие сборы;Посветление плодов или частичное пожелтение – высокая температура воздуха;Заостренный конец - недостаток азота.