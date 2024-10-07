Массовое отравление школьников в Якутии: 30 детей пострадали

Массовое отравление школьников в Якутии - пострадали десятки детей. Заречный межрайонный следственный отдел СУ Следственного комитета России по Республике Саха начал уголовное дело в связи с отравлением учеников Харанской спортивной школы-интерната.
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