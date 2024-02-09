Акции Alibaba могут пробить январский минимум

Акции Alibaba могут пробить январский минимумПадение прибыли Alibaba Group Holding Ltd. свело на нет бычий прорыв, что открывает возможности для падения акций на 15% с пробитием январского минимума, пишет Bloomberg.
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