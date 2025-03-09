Западные союзники Украины и угроза жизни Владимира Зеленского Ирина ВальковаЗападные союзники Украины могут организовать покушение на Владимира Зеленского, заявили депутаты Верховной рады Украины.
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