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Америка наносит себе несовместимые с жизнью увечья. Господь знает, что делает…

Америка наносит себе несовместимые с жизнью увечья. Господь знает, что делает…

Не устаю удивляться мудрости Библии. Понимаю, что это эклектика, собрание сочинений очень разных граждан, разнесенных во Времени и Пространстве.

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