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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тарханов о симуляции Кордобы: «Такой вот он человек. И за рубежом много падают, корчатся, хотя ничего нет. В наше время такого быть не могло»

Александр Тарханов высказался о симуляции Джона Кордобы в матче РПЛ с « Акроном » (1:1). Во втором тайме нападающий « Краснодара » передал вышедший за пределы поля мяч голкиперу тольяттинцев Виталию Гудиеву.

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