Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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В России создают крупнейшего «охотника за инопланетянами»

В России создают крупнейшего «охотника за инопланетянами»

В России разработали детекторы для строящейся обсерватории «Спектр-М», которая станет крупнейшим в мире космическим «охотником за внеземной жизнью».

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