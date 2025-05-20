Эксперт Волкова рассказала, как платить за коммуналку меньше

И без махинаций За КУ россияне могут платить меньше без махинаций, конфликтов с управляющей компанией и потери качества жизни, рассказала РИАМО финансовый консультант – главный эксперт академии личных финансов Татьяна Волкова.
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