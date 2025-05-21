Знамя Победы

В год 80-летия победы в Великой Отечественной войне, когда мир вновь вспоминает о цене, которую заплатил советский народ за разгром фашистских захватчиков, писатель Илья Игин — член Российского союза писателей — обращается к самой священной для нашей страны символике.
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