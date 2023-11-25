В Севастополе подпорная стена упала на проезжую часть

Прокуратура города Севастополя сообщила о обрушении подпорной стены на улице Адмирала Октябрьского. По данной информации, в субботу около 8:20 по московскому времени поступила информация о произошедшем происшествии.
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