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В ПФР разъяснили различия в видах стажа

В ПФР разъяснили различия в видах стажа

В отделении Пенсионного фонда (ПФР) по городу Москве и Московской области разъяснили, что на данный момент в России существует несколько видов стажа.

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