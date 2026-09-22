Специалисты нашли самый яркий янтарь в России в 2026 году

В Приморском карьере России найден самый яркий янтарь 2026 года возрастом более 40 миллионов лет. Весит самородок 1,3 килограмма и имеет трапециевидную форму.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮГ Мигранты не платя...
- ЮГ Средняя пенсия не...
- ЮГ Пустить Россию по...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым