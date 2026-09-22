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Царьград

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Специалисты нашли самый яркий янтарь в России в 2026 году

Специалисты нашли самый яркий янтарь в России в 2026 году

В Приморском карьере России найден самый яркий янтарь 2026 года возрастом более 40 миллионов лет. Весит самородок 1,3 килограмма и имеет трапециевидную форму.

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