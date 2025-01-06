КЧС утвердила комплекс мер по обеспечению электроэнергией и газом граждан в населенных пунктах Зоны безопасности

Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) утвердила ряд мер, необходимых для обеспечения непрерывности и надежности электро- и газоснабжения потребителей в ряде населенных пунктов в Зоне безопасности, которые находятся под контролем конституционных властей, но подключены к энергетической инфраструктуре предприятий на левом берегу Днестра, передает moldpres со ссылкой на пресс-службу правительства.