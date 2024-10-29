Российские врачи назвали продукт, который эффективно снижает риск инфаркта

В рацион нужно добавить вишню Кардиолог Герман Гандельман, офтальмолог Михаил Коновалов и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» дали совет для эффективного снижения риска инфаркта и инсульта.
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