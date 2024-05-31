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Как пожарить стейк / Секреты приготовления идеального мяса

Как пожарить стейк / Секреты приготовления идеального мяса

Идеальный стейк — своеобразный маркер хорошего повара и ресторана. Как правильно выбрать мясо для стейка и подготовить его? Как сделать говядину мягкой и сочной и прожарить ее до той степени, которая вам нравится? На какой сковороде правильнее готовить? В этой статье мы расскажем о секретах приготовления стейков, с чем лучше их есть, сколько жарить и с какими соусами подавать, чтобы блюдо получилось не хуже, чем в ресторане В интернете несколько лет назад завирусилось видео, где повар грациозно посыпает стейк солью.

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