МИД Латвии призвал своих граждан не приезжать в Россию

Ранее с таким же обращением выступили МИД Великобритании и посольство США в Москве. МИД Латвии призвал граждан страны воздержаться от поездок в РФ из-за угрозы терактов, передает телеканал RTVI со ссылкой на официальные соцести ведомства.
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