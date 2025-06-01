Русские удары накрыли Украину и достали до Парижа: Карта специальной военной операции на Украине на 1 июня 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваВ ночь накануне российские военные нанесли крупнейший за последнее время удар по территории Украины.
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