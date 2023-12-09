Певец Киркоров назвал Галкина причиной своей травли в соцсетях Об этом артист признался адвокату Александру Добровинскому.
Киркоров пожаловался на травлю из-за шоумена Галкина
Комментарии
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Светлана Иванова
Я бы и киркорова убрала со сцены, Как выйдет на сцену - КАК ПУГАЛО в бриллиантах, Почему допускают планку получения таких гонораров, что не знают куда их потом деть Где наш култмин?
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15 час.
ДШ
Дмитрий Шершов
нарцис долбаный!
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10 час.
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