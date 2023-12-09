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  • Дмитрий Шершов
    нарцис долбаный!Киркоров пожалова...
  • Светлана Иванова
    Я  бы   и   киркорова  убрала  со   сцены,   Как   выйдет   на   сцену  - КАК   ПУГАЛО   в  бриллиантах,   Почему   д...Киркоров пожалова...
  • Silver Kont
    Да и хуй с ним, с пиндосовским козлом....У Леонида Агутина...

Киркоров пожаловался на травлю из-за шоумена Галкина

Киркоров пожаловался на травлю из-за шоумена Галкина

Певец Киркоров назвал Галкина причиной своей травли в соцсетях Об этом артист признался адвокату Александру Добровинскому.

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Комментарии
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Светлана Иванова
Я  бы   и   киркорова  убрала  со   сцены,   Как   выйдет   на   сцену  - КАК   ПУГАЛО   в  бриллиантах,   Почему   допускают  планку   получения   таких   гонораров,    что   не   знают   куда   их   потом   деть    Где   наш    култмин?
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15 час.
ДШ
Дмитрий Шершов
нарцис долбаный!
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10 час.

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