Педагог детской школы искусств на Волгоградском проспекте победил на всероссийском конкурсе

Преподаватель ДШИ «Центр» Дмитрий Чистяков стал Лауреатом 3-й степени в номинации «Лучший преподаватель класса ударных инструментов на II-м Всероссийском конкурсе профессионального мастерства молодых преподавателей духовых и ударных инструментов «Виват, музыкант!».
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