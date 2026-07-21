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Кувейт: Etihad Airways продолжает приостанавливать полеты между международным аэропортом Абу-Даби...

Кувейт: Etihad Airways продолжает приостанавливать полеты между международным аэропортом Абу-Даби (AUH/OMAA) в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и международным аэропортом Кувейта (KWI/OKBK) до 24 июля из-за проблем безопасности, вызванных атаками иранских беспилотников и ракет.

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