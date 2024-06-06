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Ризат Рамазанов: «Пертес авыруы белән 3 ел урын өстендә яттым

Ризат Рамазанов: «Пертес авыруы белән 3 ел урын өстендә яттым.»👇🏻 Тулырак: https://intertat.tatar/news/rizat-ramazanov-pirtessa-diagnozy-belan-3-el-uryn-ostenda-yatttym-5866594.

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