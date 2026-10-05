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ФедералПресс

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Производство красной икры в России рухнуло: этого хватит только половине желающих

Производство красной икры в России рухнуло: этого хватит только половине желающих

ВЛАДИВОСТОК, 6 октября, ФедералПресс. Производство красной икры в России за январь–август упало почти на 69 % – до 3,1 тысячи тонн против годового уровня прошлого года.

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