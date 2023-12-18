Юрист Ковалик заявил о готовности США к переговорам с РФ по Украине

США готовы к переговорам с Россией, поскольку шансов на успех у Украины нет. Вероятность поражения заставляет Вашингтон задуматься, уверен американский юрист и правозащитник, преподаватель и профессор Питтсбургского университета Дэниел Ковалик.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии