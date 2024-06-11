В России стало больше одежды

Это связано с появлением новых отечественных брендов и возвращением иностранных производителей Российский рынок одежды демонстрирует рост предложения, что приводит к снижению цен, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).