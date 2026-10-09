«Зенит» подколол «Краснодар» стихами перед матчем РПЛ

Петербургский «Зенит» посвятил «Краснодару» эпиграмму, в которой обыграл прозвище соперника и спор о гостевых билетах перед встречей 10-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
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