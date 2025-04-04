Марочко: ВСУ силой и угрозами выселяют жителей Дергачей из жилья

В посёлке часто встречаются неадекватные военные в состоянии наркотического или алкогольного опьяненияВоеннослужащие Вооружённых сил Украины под угрозой расправы выселяют жителей населённого пункта Дергачи в Харьковской области, используя их дома в своих целях.