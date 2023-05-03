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Патрушев: США буквально скатились в Средневековье, а миф об «американской мечте» разбился о реальность

Патрушев: США буквально скатились в Средневековье, а миф об «американской мечте» разбился о реальность

Соединенные Штаты буквально скатились в Средние века, а миф об «американской мечте» разбился о действительность.

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