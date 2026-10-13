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Trump Says U.S. Is Still Sharing Intel with Ukraine

“Ukraine’s leader said he received no advance warnings from Western partners before a Russian missile strike on Tuesday, days after Washington threatened to stop intelligence sharing in a bid to force Kyiv to abide by an energy ceasefire,” Semafor reports.

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