БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 253 подписчика

Дети – это наше продолжение в будущее

Дети – это наше продолжение в будущее

Как вам не покажется странным, но хочу начать с наших спортсменов, подавляющему большинству которых очень хочется выступить на очередных Олимпийских играх.

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Комментарии
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Виктор Александрович Дробышев
Не совсем понятна пропаганда ипотеки: ведь суть ипотеки - кредит - это долговая петля в пользу банкиров. Ведь государству можно было бы построить многоквартирные дома и сдавать их в аренду (за точно рассчитанную плату без неоправданной наживы) для нуждающихся. В этом случае каждый человек не привязан к своей недвижимости, то-есть он может поменять место жительства (решение кадрового голода в малоосвоенных регионах), прекращение спекуляций в сфере продаж квартир, удовлетворение нехватки жилья и беспорядочной застройки мегаполисов.
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23 час.
Малк
Всё правильно! Посмотрите под какой процент сейчас даётся ипотека? Набиулина старается не покладая рук, чтобы молодые семьи сидели в долговой яме до конца жизни!
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16 час.
Александр Стародубцев
Автор - правду надо говорить. Налог на бездетность составлял 6% в месяц, платили с 18 лет исключение составлял 1 год после свадьбы.
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16 час.

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