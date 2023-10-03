Дети – это наше продолжение в будущее

Виктор Александрович Дробышев

Не совсем понятна пропаганда ипотеки: ведь суть ипотеки - кредит - это долговая петля в пользу банкиров. Ведь государству можно было бы построить многоквартирные дома и сдавать их в аренду (за точно рассчитанную плату без неоправданной наживы) для нуждающихся. В этом случае каждый человек не привязан к своей недвижимости, то-есть он может поменять место жительства (решение кадрового голода в малоосвоенных регионах), прекращение спекуляций в сфере продаж квартир, удовлетворение нехватки жилья и беспорядочной застройки мегаполисов.