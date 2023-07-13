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Авиация группировки "Запад" нанесла восемь ударов по ВСУ на купянском направлении

Авиация группировки "Запад" нанесла восемь ударов по ВСУ на купянском направлении

Авиация группировки ВС РФ "Запад" нанесла удары по силам ВСУ на купянском направлении. Об этом в четверг сообщил начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский.

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