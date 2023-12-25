Вынесен приговор должностному лицу за получение взятки в особо крупном размере

Собранные Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ивановской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего начальника отдела транспорта и связи администрации городского округа Кинешма.
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