«Зенит» стартовал в Кубке России с минимальной победы над «Балтикой»

«Зенит» начал своё выступление в Кубке России с минимальной победы над калининградской «Балтикой». Единственный мяч в матче был забит уже на второй минуте колумбийским защитником Кевином Андраде, который этим летом перешёл в петербургский клуб из «Балтики».