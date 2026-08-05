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FiNE NEWS

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«Зенит» стартовал в Кубке России с минимальной победы над «Балтикой»

«Зенит» начал своё выступление в Кубке России с минимальной победы над калининградской «Балтикой». Единственный мяч в матче был забит уже на второй минуте колумбийским защитником Кевином Андраде, который этим летом перешёл в петербургский клуб из «Балтики».

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