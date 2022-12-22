Хомячковый штрафбат: Пригожин уверен, что всех «навальнообразных» нужно было передать ему

Алексей Навальный, отбывающий срок за особо крупное мошенничество в ИК строгого режима, рассказал в своём Telegram-канале и на своей странице в Instagram, что в его колонию приезжал основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин - "чтобы вербовать зеков".